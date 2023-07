Stand: 29.07.2023 07:10 Uhr HADAG: Betriebsstörung führt zu Fährausfällen

Am Sonnabend sind erneut Elbfähren der HADAG ausgefallen. Die erste Linie fuhr ab Finkenwerder um 7.10 Uhr und dann zunächst nur im Stundentakt, das hatte das Unternehmen am Morgen getwittert. In Neuenfelde startet der Betrieb ab 10.10 Uhr. Grund ist offenbar eine Betriebsstörung. Seit dem Frühjahr häufen sich Ausfälle bei der HADAG. Erst vor wenigen Tagen hatte sich die HADAG überraschend vom bisherigen Chef Tobias Haack getrennt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.07.2023 | 07:00 Uhr