Stand: 30.07.2023 10:48 Uhr HADAG: Betriebsstörung führt auch Sonntag zu Fährausfällen

Auch heute gibt es wieder Fährausfälle bei der HADAG. Die Verbindungen ab Finkenwerder sind erst ab 8 Uhr gestartet und zunächst nur stündlich unterwegs. In Neuenfelde ging der Betrieb erst am Vormittag los - das hat das Unternehmen getwittert. Auch am Sonnabend waren auf diesen Linien weniger Fähren unterwegs als der Fahrplan vorsieht. Solche Ausfälle häufen sich seit dem Frühjahr. Die HADAG spricht von betriebsbedingten Störungen.

