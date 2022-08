Stand: 06.08.2022 21:16 Uhr Gute Apfelernte im Alten Land erwartet

Die Obstanbaubetriebe im Alten Land rechnen mit einer guten Apfelernte. Grund sei der bisherige Wetterverlauf, so ein Sprecher der Obstbauversuchsanstalt in Jork. Viel Sonne sei gut für das Aroma. Allerdings müssten die Obstbauern die Äpfel wegen der Hitze aber auch immer wieder künstlich beregnen, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Die 550 Betriebe mit insgesamt 10.000 Hektar Fläche zwischen Cuxhaven und Hamburg ernten seit Anfang des Monats bis in den Herbst hinein. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 06.08.2022 19:30