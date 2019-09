Stand: 24.09.2019 13:48 Uhr

Gutachten bestätigt Sorgen um den Stint

Seit mehreren Jahren beklagen die Fischer an der Elbe den Rückgang des Stints. Nun bestätigt auch ein wissenschaftliches Gutachten, dass die Zahl der kleinen Fische stark schrumpft. Das Ergebnis der Erhebung im Auftrag der Stiftung Lebensraum Elbe ist eindeutig: Zwischen Geesthacht und Cuxhaven ist der Stint klar auf dem Rückzug. Demnach gibt es deutlich weniger junge Stinte - aber auch weniger ältere Tiere, die Nachwuchs produzieren können.

In Weser und Ems sieht es besser aus

Um das Jahr 2000 herum konnten die Fischer mit einem einzigen Auswerfen des Netzes zur Hauptfangzeit noch etwa 1.000 Fische an Land ziehen. Mittlerweile müssen sie ihre Fanggeschirre zwei bis drei Mal ausbringen für die gleiche Beute. Bemerkenswert ist auch, dass an Weser oder Ems der Rückgang des Stints deutlich geringer ist als an der Elbe.

Liegt es am Schlickbaggern?

Der Stint gilt als besonders wichtig für das Ökosystem, weil er größeren Fischen aber auch Vögeln wie Möwen und Kormoranen als Nahrung dient. "Geht der Stint, dann gehen alle Tiere", heißt es bei den Elbfischern. Sie machen vor allem das Schlickbaggern im Hafen und auf der Elbe verantwortlich.

Grund zur Beunruhigung sieht nun auch die Hamburger Umweltbehörde. Zusammen mit der Wirtschaftsbehörde will sie nun untersuchen lassen, wie der Stintbestand wieder steigen kann. "Mit dem von uns angestoßenen Untersuchungsprogramm wollen wir Gegenmaßnahmen entwickeln, die den Trend stoppen", sagte Umweltstaatsrat Michael Pollmann (Grüne). Das Gutachten sei dafür eine "erste, gute Grundlage".

BUND will Baggerstopp

Bereits im vergangenen Jahr wurden so wenige Stinte gefangen wie seit Jahrzehnten nicht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert deshalb, dass die Bagger auf der Elbe gestoppt werden.

