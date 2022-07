Sendedatum: 16.07.2022 19:30 Uhr Gut gefüllte Autobahnen in und um Hamburg am Sonnabend

Die Autobahnen im Norden waren am Sonnabend wegen Reiseverkehr und Baustellen gut gefüllt. Vor allem die A1 und die A7 waren betroffen. Auf der A7 stockte der Verkehr in Hamburg in beide Richtungen auf jeweils sechs Kilometern. Auf der A1 verloren Autofahrerinenn und Autofahrer Richtung Norden bis zu einer Stunde Zeit: Zwischen Bad Oldesloe und Lübeck hatte es einen Unfall gegeben. Ein großes Chaos sei aber bis zum frühen Abend ausgeblieben, so der Sprecher der Vekehrsleitzentrale. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.07.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.07.2022 | 19:30 Uhr