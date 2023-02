Stand: 17.02.2023 09:50 Uhr Güterzug erfasst Auto an unbeschranktem Bahnübergang

Bei einem Bahnunfall im Hamburger Hafen ist am Freitagmorgen eine Frau verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang auf dem Neuhöfer Damm. Dort stieß die Lok eines Güterzuges mit dem Wagen der Frau zusammen. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.02.2023 | 10:00 Uhr