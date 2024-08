Stand: 30.08.2024 12:42 Uhr Gruppen-Streit am Jungfernstieg: Zwei Männer verletzt

Am Jungfernstieg sind nach einem Streit mit einer größeren Menschengruppe am Donnerstagabend zwei junge Männer verletzt worden. Ein 22-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei mit einem Messer verletzt, ein 18-Jähriger habe lediglich oberflächliche Verletzungen erlitten. Beide kamen ins Krankenhaus. Bis zu 30 Menschen waren in Streit geraten, zu den Hintergründen gibt es bislang keine Informationen, ebenso wenig zu der Schwere der Verletzung des 22-Jährigen.

