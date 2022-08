Stand: 22.08.2022 15:11 Uhr Gruner + Jahr-Logo durch RTL-Schilder ersetzt

Das Zusammengehen von RTL und Gruner + Jahr ist am Hamburger Verlagsstandort am Baumwall nun auch an der Fassade abzulesen. Das grün-weiße Gruner + Jahr-Logo wurde entfernt und durch RTL-Schilder ersetzt. Das Verlagshaus Gruner + Jahr gehört wie RTL Deutschland zum Bertelsmann-Konzern. Zum Jahreswechsel 2021/22 hatte RTL die Magazinsparte und damit das Kerngeschäft von Gruner + Jahr (u.a. "Stern", "Geo" und "Brigitte") übernommen. | Sendedatum NDR 90,3: 22.08.2022 15:00