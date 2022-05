Stand: 17.05.2022 19:45 Uhr Grundstücksvertrag für Elbtower wird nicht nochmal überprüft

Hamburg will die Grundstücksvertrag für den Elbtower nicht überprüfen lassen. Dazu gebe es keinen Anlass, sagte die zuständige Bau-Staatsrätin Monika Thomas. Im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft erklärte sie am Dienstagabend, dass der Vertrag von Rechtsanwälten genau geprüft wurde. Würde man die EU-Kommission einschalten, könnte sich der Bau um anderthalb Jahre verzögern und der Investor Signa auf Schadenersatz klagen. Abgeordnete der Hamburger Linken sind überzeugt, dass der Elbtower-Vertrag illegale Beihilfen an Signa enthält. | Sendedatum NDR 90,3: 17.05.2022 19:00

