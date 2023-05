Grundstückspreise in Hamburg sinken erstmals seit Jahren Stand: 04.05.2023 06:34 Uhr Erstmals seit Jahrzehnten sinken in Hamburg die Grundstückspreise. Auch Häuser und Wohnungen sind billiger geworden. Das belegt der behördliche "Immobilienmarktbericht Hamburg 2023".

Gute Nachrichten für Bauherren, Bauherrinnen und Bauwirtschaft: Die extremen Preissprünge sind vorbei. Für Einfamilienhaus-Grundstücke sind Hamburgs Bodenpreise innerhalb eines Jahres um zehn Prozent gesunken. Ein Quadratmeter Bauland kostet etwa in Wandsbek nun 800 Euro statt 890 Euro. In Horn sind es 440 statt 490. An der Außenalster sinkt der Quadratmeterpreis von stolzen 7.300 auf 6.500 Euro.

Eigentumswohnungen um vier Prozent günstiger

Für Mehrfamilienhäuser fällt der Bodenrichtwert sogar um 15 Prozent. Die Zahlen basieren auf den wirklich gezahlten Preisen in den Notarverträgen. Ein- und Zweifamilienhäuser verbilligten sich aber nur um ein Prozent - und haben einen Durchschnittspreis von 935.000 Euro. Eigentumswohnungen wurden vier Prozent günstiger. Die Zahl aller Verkäufe sank krisenbedingt um 19 Prozent.

Senatorin: "Ein gutes Signal für den Neubau"

"Der neue Immobilienmarktbericht zeigt eine Trendwende am Hamburger Wohnungsmarkt", sagt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). "Sinkende Bodenpreise sind ein gutes Signal für den Neubau."

Der Immobilienmarktbericht wird von einem Gutachterausschuss erstellt. Er wertet die Immobilientransaktionen sowie die tatsächlich erzielten Preise des vergangenen Jahres aus.

