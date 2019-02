Stand: 01.02.2019 17:20 Uhr

Grundsteuer: Dressel sieht Kompromiss positiv

Bei der Grundsteuer zeichnet sich ein Kompromiss zwischen den Finanzministern von Bund und Ländern ab. Die Reform hat Auswirkungen auf die Steuerlast von Eigentümern und die Nebenkosten von Mietern - gerade in Großstädten. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bewertet den nun gefundenen Kompromiss als positiv. In Berlin seien am Freitag deutliche Fortschritte in Richtung einer Vereinfachung gefunden worden. Die Finanzminister der Länder hatten mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über die notwendige Reform der Grundsteuer beraten.

Ein Interview mit Finanzsenator Andreas Dressel sehen Sie heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal.

Hamburg hatte als Großstadt spezifische Forderungen

Machbar, einfach, bezahlbar – das waren die Grundsätze, die Hamburg bei der Reform der Grundsteuer verlangt hatte. Finanzsenator Dressel sagte, auf diesem Weg sei man vorangekommen. Es sei ein Zwischenschritt erreicht, bei dem sich alle bewegt haben – also auch Bundesfinanzminister Scholz, dessen Vorschlag als zu kompliziert und zu teuer gerade in Großstädten kritisiert worden war.

Mehrbelastungen sollen vermieden werden

Jetzt ist ein Modell geplant, bei dem Grundstückswerte, das Alter der Gebäude und die Mietkosten herangezogen werden. Regionale Mehrbelastungen sollen vermieden werden. Scholz lobte den Kompromiss als "alles in allem eine gute Lösung".

Auch Dressel ist für den Kompromiss

Hamburg hatte ein Modell, das Bodenwerte berücksichtigt, bisher abgelehnt. Finanzsenator Dressel hält den Vorschlag dennoch für gut, weil Wertentwicklungen geglättet und Wohnlagen pauschal bewertet werden könnten – also nicht zu viel Bürokratie entstehe. Hamburg nimmt im Jahr etwa 450 Millionen Euro aus der Grundsteuer ein.

