Stand: 13.08.2020 16:21 Uhr - NDR 90,3

Grundsteinlegung für großes Bauprojekt in Bramfeld

In Bramfeld entsteht das zurzeit größte Neubauprojekt des Hamburger Bezirks Wandsbek. Direkt neben der Zentrale des Versandhaus-Konzerns Otto ist am Donnerstag der Grundstein für die "Bramfelder Spitze" gelegt worden.

Computerfirma mietet zwei Drittel der Büros

Geplant sind dort 1.000 Büro-Arbeitsplätze. Als Investor Frank Petersen von Evoreal den Großbau vor Jahren plante, waren Büros noch Mangelware. Dann kam die Corona-Krise und der Trend zur Arbeit im Homeoffice. Dennoch ist Petersen zuversichtlich: "Das alles ist am Ende nur möglich, wenn sich die Dinge ein bisschen glücklich fügen. In diesem Falle war es ein Mieter: Akquinet mietet zwei Drittel der Fläche." 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelt die Computerfirma am Moosrosenweg.

Dressel: Musterbeispiel für Bebauung von Magistralen

Auf der anderen Straßenseite zieht Evoreal 600 Wohnungen hoch. Für Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist das Bauprojekt ein Musterbeispiel für die Bebauung der Magistralen - also der großen Hauptstraßen. Dressel sagte: "Da ist diese Magistrale durch Bramfeld eine ganz ganz wichtige. Wir freuen uns sehr, dass hier zusätzliche Arbeitsplätze, aber auf der anderen Straßenseite auch zusätzlicher Wohnraum entsteht. Deshalb bin ich sehr gern heute hier dabei gewesen." Sprach es und fuhr eilig zurück zu geheimen Haushaltsgessprächen. So viel verriet Dressel: Der Bau der neuen U-Bahn-Linie 5 nach Bramfeld ist von den Einsparungen ausgenommen.

Bau kostet 85 Millionen Euro

Die 1.000 Arbeitsplätze werden in 20.000 Quadratmetern Bürofläche angesiedelt. Gegenüber dem Hauptsitz der Otto-Gruppe wächst ein sechsstöckiger Dreiecks-Bau aus dem Boden, verkleidet mit hellem Backstein. 85 Millionen Euro kostet der Bau, den August Prien in zwei Jahren hochziehen will.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.08.2020 | 17:00 Uhr