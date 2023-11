Stand: 15.11.2023 17:31 Uhr Grundstein für neue Einsatzzentrale der Polizei

Hamburgs Polizei bekommt eine neue Einsatzzentrale. Am Mittwoch wurde der Grundstein direkt neben dem Präsidium am U-Bahnhof Alsterdorf gelegt. Das Gebäude soll in zwei Jahren fertig sein und 93 Millionen Euro kosten. Unter anderem bekommt die Polizei dort mehr Live-Bilder von Einsatzorten - und auch Notrufe per Smartphone-Apps.

