Stand: 19.05.2025 14:03 Uhr Grundschule in Lokstedt: Klassenräume verwüstet und Laptops zerstört

Unbekannte sind in die Grundschule Döhrnstraße im Hamburger Stadtteil Lokstedt eingebrochen. Wie das "Hamburger Abendblatt" am Montag berichtete, wurden mehrere Klassenräume verwüstet sowie Laptops und elektronische Schulgeräte zerstört. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Laut Polizei werden nun Spuren gesichert. Die Schülerinnen und Schüler, deren Klassenzimmer verwüstet wurden, müssen in den nächsten Tagen auf andere Räume ausweichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.05.2025 | 14:00 Uhr