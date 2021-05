Grüne in Hamburg wählen Kandidatenliste und Landesspitze Stand: 29.05.2021 07:34 Uhr Bei den Hamburger Grünen fallen am Wochenende gleich mehrere personelle Entscheidungen. Am Sonnabend geht es um die Kandidatenliste für die Bundestagswahl am 26. September, am Sonntag geht es um den Landesvorsitz.

Eigentlich sollte die Landesmitgliederversammlung im Tennisstadion am Rothenbaum abgehalten werden, Corona-bedingt findet sie nun online statt. Bei der Bundestagskandidatenliste bewirbt sich Katharina Beck aus dem Bezirk Nord um den Spitzenplatz. Die Finanzbetriebswirtin betont vor allem ihre Wirtschaftskompetenz, in der ersten Reihe stand sie bislang nicht.

Um Platz zwei bewerben sich unter anderem der Mitte-Fraktionschef Manuel Muja und der ehemalige Justizsenator Till Steffen, der als Favorit ins Rennen geht. Emilia Fester von der Grünen Jugend und die frühere Bürgerschaftsabgeordnete Linda Heitmann treten auf Platz drei gegeneinander an. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Sarrazin will sich auf Platz vier durchsetzen.

Vier statt zwei nach Berlin?

Intern rechnen die Grünen durch den Bundestrend mit einem Ergebnis, das mindestens vier statt bislang zwei Kandidaten und Kandidatinnen den Einzug in den Bundestag ermöglicht.

Am Sonntag wird die Landesmitgliederversammlung fortgesetzt. Dann wird der Landesvorstand neu bestimmt. Die bisherige Parteichefin Anna Gallina tritt nach ihrem Wechsel als Justizsenatorin in die rot-grüne Regierung nicht mehr an. Um ihre Nachfolge bewerben sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maryam Blumenthal und die Bürgerschaftsabgeordnete Sina Demirhan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.05.2021 | 10:00 Uhr