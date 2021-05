Grüne in Hamburg wählen Kandidatenliste für Bundestagswahl Stand: 29.05.2021 15:02 Uhr Bei den Hamburger Grünen fallen am Wochenende gleich mehrere personelle Entscheidungen. Am Sonnabend geht es um die Kandidatenliste für die Bundestagswahl am 26. September, am Sonntag geht es um den Landesvorsitz.

Eigentlich sollte die Landesmitgliederversammlung im Tennisstadion am Rothenbaum abgehalten werden, Corona-bedingt findet sie nun online statt. Zur Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen wurde Katharina Beck mit 89 Prozent der Stimmen gewählt. Die Wirtschaftsexpertin aus dem Bezirk Hamburg-Nord verfügt bisher über keine parlamentarische Erfahrung, ist aber seit Jahren in Beiräten und Parteigremien aktiv. Beck tritt die Nachfolge von Anja Hajduk an, die nicht wieder antritt und sich emotional verabschiedete.

Listenplatz zwei: Steffen setzt sich durch

Auf dem umkämpften Listenplatz zwei konnte sich Till Steffen im ersten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber durchsetzen. Bei seiner Bewerbungsrede warf er siebeneinhalb Jahre Regierungserfahrung als Justizsenator in die Waagschale.

Vier statt zwei Hamburger Grüne nach Berlin?

Die Ära Merkel gehe zu Ende, sagte die scheidende Hamburger Grünen-Chefin Anna Gallina. "Und deshalb gibt es auch niemanden mehr, der das Kanzleramt verteidigt." Mit Annalena Baerbock hätten die Grünen die richtige Frau für das Amt. Und für Hamburg gelte: "Wir wollen die Bundestagswahl vor allen anderen gewinnen." Die Zahl der Hamburger Grünen-Abgeordneten im Bundestag solle "mindestens verdoppelt" werden. Derzeit gibt es zwei Abgeordnete der Grünen aus Hamburg.

Am Sonntag wird der Landesvorstand gewählt

Am Sonntag wird die Landesmitgliederversammlung fortgesetzt. Dann wird der Landesvorstand neu bestimmt. Die bisherige Parteichefin Anna Gallina tritt nach ihrem Wechsel als Justizsenatorin in die rot-grüne Regierung nicht mehr an. Um ihre Nachfolge bewerben sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maryam Blumenthal und die Bürgerschaftsabgeordnete Sina Demirhan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.05.2021 | 15:00 Uhr