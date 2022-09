Stand: 06.09.2022 19:21 Uhr Grüne im Norden wollen gemeinsamen Hafenplan

Die Grünen-Fraktionen in den fünf norddeutschen Bundesländern haben sich für einen gemeinsamen Hafenplan der deutschen Seehäfen ausgesprochen. Ein entsprechendes Strategiepapier stellten die Fraktionsvorsitzenden am Dienstag in Cuxhaven vor. Demnach sollen Häfen wie Hamburg und Wilhelmshaven in vielen Bereichen kooperieren, um gegen die Konkurrenz aus Rotterdam und Antwerpen zu bestehen. Darüber hinaus könnte eine gemeinsame Hafenstrategie auch weitere Flussvertiefungen überflüssig machen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 06.09.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.09.2022 | 19:30 Uhr