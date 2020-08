Stand: 06.08.2020 17:26 Uhr - NDR 90,3

Grüne Schifffahrt: Internationale Konferenz in Hamburg

In gut einem Monat treffen sich in Hamburg Experten und Entscheider aus ganz Europa, um über das Thema "Grüne Schifffahrt" zu sprechen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Bundesverkehrsministerium im Rahmen der Deutschen EU-Ratspräsidentschaft.

Grüne Schifffahrt: Hamburg Gastgeber von EU-Konferenz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.08.2020 11:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Hamburg hat den Zuschlag für eine internationale Schifffahrtskonferenz bekommen. Das sagte Almut Möller, Staatsrätin und Bevollmächtigte für Hamburg auf Bundesebene, im Gespräch mit Anette van Koeverden.







Dabei geht es um die zentrale Konferenz zur sogenannten Grünen Schifffahrt auf Europäischer Ebene, wie Almut Möller (SPD), Staatsrätin und Bevollmächtigte für Hamburg auf Bundesebene, sagte. "Für uns ist interessant zu sehen, dass sich auch die Kommission in Brüssel mit der Frage der Grünen Schifffahrt beschäftigt. Also wie kann Schifffahrt in Zukunft nachhaltig und klimaschonend funktionieren?“ Denn das sei auch ein wichtiges Thema für Hamburg, so Möller.

"Große Bedeutung Hamburgs für maritimen Sektor"

Dass die Konferenz in Hamburg stattfinde, unterstreiche die große Bedeutung der Stadt für den maritimen Sektor in der EU und weltweit, so die Staatsrätin weiter. "Das ist für uns noch mal eine tolle Gelegenheit, uns zu vernetzen und unsere Anliegen vorzubringen." Rund 80 Gäste werden erwartet. Darunter neben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) auch der Vizepräsident der Europäischen Union, Frans Timmermanns, und Verkehrsminister der EU-Mitgliedstaaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2020 | 11:00 Uhr