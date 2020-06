Grüne Fraktionsspitze: Doppelspitze soll Tjarks beerben

Grüne wählen Montag neue Fraktionsspitze

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.06.2020 08:00 Uhr

Wer tritt die Nachfolge von Verkehrssenator Anjes Tjarks an der Fraktionsspitze der Grünen an? Nach Informationen von NDR 90,3 wird am Montag eine Doppelspitze gewählt. Anette van Koeverden berichtet.