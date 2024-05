Stand: 13.05.2024 19:30 Uhr Grote begrüßt Urteil aus Nordrhein-Westfalen zur AfD

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) begrüßt das Urteil zur Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen hatte das am Montag bestätigt. Grote sagte daraufhin, die Entscheidung stelle unmissverständlich klar, welche Gefahren von der AfD für unsere Demokratie ausgingen. CDU-Fraktionschef Dennis Thering sagte, unsere Demokratie und unser Staat seien wehrhaft. Die AfD will Beschwerde gegen das Urteil einlegen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.05.2024 | 19:30 Uhr