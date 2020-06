Stand: 25.06.2020 08:48 Uhr - NDR 90,3

Grote: Umstrittener Empfang ist Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft wird sich heute ab 17 Uhr mit dem Umgang des Innensenators mit den Corona-Regelungen befassen. Grund ist ein Empfang, bei dem Andy Grote (SPD) vor zwei Wochen mit rund 30 Menschen in den Räumlichkeiten einer Bar in der Hafencity auf seine erneute Ernennung als Senator angestoßen hatte. Die Opposition sieht darin einen Verstoß gegen die Regeln zur Eindämmung der Pandemie, für deren Durchsetzung Grote sorgen müsse. Sie fordert den Rücktritt Grotes. Der Innensenator wird sich heute im Innenausschuss voraussichtlich selbst zu den Vorwürfen äußern.

Feier trotz Corona: CDU fordert Grotes Rücktritt Hamburg Journal - 22.06.2020 19:30 Uhr Wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Regeln fordert die CDU den Rücktritt von Innensenator Andy Grote. Er hatte vor knapp zwei Wochen einen Empfang in einer Bar gegeben.







3,51 bei 39 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Grote: Kein Verstoß gegen Corona-Regeln

Grote hat das Treffen mittlerweile als Fehler bezeichnet und sich sowohl öffentlich als auch im Senat entschuldigt. Gegen die Corona-Regeln will er aber nicht verstoßen haben. Die Frage, ob er nun gegen die Regeln verstoßen hat oder nicht beschäftigt nun die Bußgeldstelle, die ein Verfahren eingeleitet hat. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich verärgert über das Verhalten seines Innensenators gezeigt, will aber offenkundig an ihm festhalten.

Rassismus-Demonstration wird ebenfalls Thema

Ein weiteres Thema im Innenausschuss werden die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt sein, bei denen sich Anfang des Monats auch in Hamburg Tausende Menschen unter Missachtung der Corona-Regeln versammelt hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.06.2020 | 19:30 Uhr