Stand: 11.06.2023 10:54 Uhr Großübung der Jugendfeuerwehr in Hamburg

In Hamburg zeigen hunderte junge Nachwuchs-Feuerwehrleute am Sonntag ihr Können: An 54 Orten der Stadt demonstrieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie Brände löschen, Menschen retten oder technische Probleme lösen. Auch Innensenator Andy Grote (SPD) hat seinen Besuch angekündigt.

