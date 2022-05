Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser - Schwerpunkt Hamburg Stand: 05.05.2022 10:43 Uhr Die Bundespolizei durchsucht seit dem Morgen mit rund 300 Beamten und Beamtinnen Wohnungen und Geschäftsräume in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Es geht um den Verdacht auf gewerbsmäßige Urkundenfälschung, auf das Einschleusen von Ausländerinnen und Ausländern sowie der Geldwäsche. Offenbar wurden Arbeitskräfte illegal nach Deutschland geholt. Hier erhielten sie falsche Papiere, um dann im Transport- und Logistikgewerbe zu arbeiten, so der Vorwurf.

Mann in Hamburg verhaftet

Unter anderem gab es Durchsuchungen in den Hamburger Stadtteilen Horn, Wandsbek und Niendorf. Dort wurde der mutmaßliche Haupttäter am Morgen in seiner Wohnung am Bondenwald verhaftet. Weitere Einsatzorte liegen in Nordrhein-Westfalen und in Pinneberg.

Um die laufende Aktion nicht zu gefährden, will die Bundespolizei Einzelheiten erst im Laufe des Tages bekannt geben.

