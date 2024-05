Stand: 29.05.2024 15:25 Uhr Großneumarkt: Weitere Bäume werden gefällt oder gestutzt

Auf dem derzeit gesperrten Großneumarkt müssen noch zwei Bäume gefällt werden. Bei 22 weiteren werden die Kronen deutlich gestutzt. Drei Bäume waren dort bereits zuvor bei einem Sturm umgestürzt. Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass die Bäume dort zu dicht standen und nicht gut wurzeln konnten. Der am Mittwoch in die Nähe verlegte Wochenmarkt kann am Sonnabend aber wieder auf dem Großneumarkt stattfinden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit.

