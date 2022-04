Stand: 29.04.2022 15:33 Uhr Großkontrolle der Fahrradstaffel: Viele Verstöße

Bei einer Großkontrolle der Hamburger Fahrradstaffel hat die Polizei am Donnerstag rund 240 Verstöße registriert. Kontrolliert wurde auf der Reeperbahn, der Hamburger Straße und am Anckelmannsplatz. Insgesamt waren 112 Geisterfahrerinnen und Geisterfahrer auf den Radwegen unterwegs oder sind bei Rot gefahren. Gegen Autofahrende, die am Steuer telefonierten, wurden Bußgelder verhängt. Und auch gegen diejenigen, die den Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern nicht eingehalten hatten. | Sendedatum NDR 90,3: 29.04.2022 16:00

