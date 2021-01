Großfeuer an Ausflugslokal am Alsterlauf Stand: 29.01.2021 07:31 Uhr Großbrand in Hamburg-Ohlsdorf: Die Feuerwehr ist am späten Donnerstagabend zu einem Feuer an einem Traditionslokal am Alsterwanderweg ausgerückt. Eine Bootshalle am Alsterlauf brannte völlig aus, das Hauptgebäude blieb weitgehend intakt. Verletzt wurde niemand.

Zahlreiche Anwohnende mussten geschockt mit ansehen, wie ein Teil des beliebten Ausflugslokal am Ratsmühlendamm lichterloh brannte. Einem Großaufgebot der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein Einfamilienhaus zu verhindern. In der ausgebrannten Bootshalle lagerten zahlreiche Tretboote und Kanus.

Restaurant gerade renoviert

Auch der große Wintergarten, in dem Ausflugsgäste direkt an der Alster sitzen konnten, wurde zerstört. Wie groß die Schäden am Hauptgebäude sind, ist noch unklar. Anwohnende berichteten, in dem Corona-bedingt geschlossenen Restaurant sei gerade renoviert worden.

Die Brandursache ist noch unklar. Da Löschwasser in die Alster floss, war auch der Umweltdienst im Einsatz, um Wasserproben zu nehmen. Der Ratsmühlendamm war für Löscharbeiten bis in den Morgen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2021 | 06:00 Uhr