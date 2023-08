Stand: 23.08.2023 17:25 Uhr Großes Interesse an Volunteer-Programm der UEFA EURO 2024 in Hamburg

Nächstes Jahr im Sommer findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Fünf Spiele finden auch im Hamburger Volksparkstadion statt. Das Interesse in der Stadt ist riesig. 8.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben sich als Ehrenamtliche bei der UEFA EURO 24 beworben. Sie wollen also als "Volunteers" helfen, zum Beispiel bei der Ticketkontrolle.

Erste Bewerbungsgespräche laufen, denn nur 1.600 "Volunteers" werden gesucht. Bewerben kann man sich immer noch.

