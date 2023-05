Stand: 09.05.2023 19:06 Uhr Großes Defizit: Hamburger Tierschutzverein in "prekärer Lage"

Der Hamburger Tierschutzverein (HTV) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Defizit von mehr als einer Million Euro abgeschlossen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Trotz Rücklagen befinde sich der Verein nun in einer prekären Lage. Gründe dafür seien Bauvorhaben am Tierheim Süderstraße, steigende Personalkosten und hohe Kosten für Futter und medizinische Versorgung. Auch die gestiegenen Spenden reichten nicht, um das Defizit zu decken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.05.2023 | 19:00 Uhr