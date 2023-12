Großer Feuerwehreinsatz in einem Hamburger Hotel

Stand: 31.12.2023 15:21 Uhr

Großalarm für die Feuerwehr: In einem Hotel in der Hamburger Innenstadt ist am Sonntagmittag ein Feuer in der Sauna ausgebrochen. Zahlreiche Hotelgäste mussten evakuiert werden.