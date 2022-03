Großer Andrang von Kriegsflüchtlingen auch in Wandsbek Stand: 09.03.2022 18:27 Uhr Der große Andrang stellt Hamburg vor Probleme. Obwohl am Mittwoch eine weitere Registrierungsstelle in Wandsbek öffnete, bildeten sich auch dort schnell lange Warteschlangen.

Zuvor war es schon in der zentralen Ankunftsstelle in Rahlstedt zu stundenlangen Wartezeiten gekommen. Deshalb sollten alle ukrainischen Geflüchteten, die in einer privaten Unterkunft in Hamburg unterkommen, zur Registrierung in das Amt für Migration in die Hammer Straße 32-34 in Wandsbek kommen. Dort warteten aber schon am Mittwochvormittag Hunderte. Daraufhin forderte die Sozialbehörde die Flüchtlinge per Twitter auf, besser "in den kommenden Tagen" vorzusprechen. Dadurch würden keine Nachteile entstehen.

Unterkunft in den Messehallen ist schon voll

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die eine Unterkunft in Hamburg benötigen, sollen sich weiterhin zur Registrierung an das Ankunftszentrum im Bargkoppelweg 66a in Rahlstedt wenden. Eine erst am Montag fertiggestellte Notunterkunft in den Messehallen war schon in der Nacht zum Mittwoch voll belegt. Um alle Flüchtlinge unterzubringen, fordert die Hamburger CDU jetzt die Hilfe der Bundeswehr. Der Senat solle die Hilfe anfordern, um schnell weitere Unterkünfte zu schaffen, verlangt Fraktionschef Dennis Thering.

Rahlstedt: Ruhigere Lage als am Wochenende

Die Lage in der zentralen Ankunftsstelle in Rahlstedt sei am Mittwoch weitgehend entspannt, sagte der Sprecher. Zeitweise gebe es zwar stärkeren Zulauf, etwa wenn viele Busse zugleich ankommen, und dann müsse auch mit Wartezeit gerechnet werden. Insgesamt sei die Lage aber deutlich ruhiger als am Wochenende.

Im Laufe des Mittwochs werde in Rahlstedt auch die Ankunft eines Busses mit 20 geflüchteten Menschen mit Behinderungen erwartet, sagte der Sprecher. Die Mitarbeitenden in der Ankunftsstelle seien darauf vorbereitet und die medizinische Versorgung sichergestellt.

Täglich mehr als tausend Schutzsuchende

Mehr als zwei Millionen Menschen sind bislang schon aus der Ukraine geflohen. In Hamburg kommen momentan täglich mehr als tausend von ihnen an - das sind teilweise mehr Menschen als während der Flüchtlingsbewegung 2015/2016.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2022 | 11:00 Uhr