Stand: 13.05.2023 20:02 Uhr Großeinsatz wegen falschen Alarms in Hamburg

In Hamburg-Langenhorn und in Norderstedt ist eine Spezialeinheit der Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Zuvor hatte ein anonymer Anrufer am Freitagabend berichtet, ein Mann habe auf offener Straße eine Frau erschossen. Allerdings entpuppte sich der Anruf als Fehlalarm. Die Polizei ermittelt nun den Anrufer, der die Einsätze in voller Höhe bezahlen muss.

