Stand: 11.06.2024 12:27 Uhr Großeinsatz vor EM: Polizei Hamburg durchsucht Volksparkstadion

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-EM haben Hunderte Polizistinnen und Polizisten am Dienstagmorgen das Volksparkstadion durchsucht. Mithilfe von Spürhunden und Entschärferinnen und Entschärfern wurde das ganze Gelände auf mögliche gefährliche Gegenstände überprüft. Hintergrund der Aktion ist die Übergabe des Volksparkstadions an die UEFA. Kommenden Sonntag findet das erste von fünf EM-Spielen in Hamburg statt, wenn Polen auf die Niederlande trifft.

