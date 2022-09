Stand: 12.09.2022 09:17 Uhr Großeinsatz für Polizei bei Schlägerei in Hausbruch

In Hausbruch ist ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. In der Nacht zu Sonntag sollen drei Männer am Rehrstieg auf einen 32-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, als dieser schon am Boden lag. Auch ein weiterer Mann wurde verletzt. Als die ersten Polizeibeamten eintrafen, ließ ein 25-Jähriger laut Polizei eine Eisenstange fallen. Die drei mutmaßlichen Täter haben nach Polizeiangaben keinen festen Wohnsitz, sie kamen ins Untersuchungsgefängnis. Insgesamt waren zehn Streifenwagen vor Ort. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 11.09.2022 19:30

