Großeinsatz für Feuerwehr an Schule in Hamburg-St.Georg Stand: 21.06.2024 21:54 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Großeinsatz in St. Georg ausgerückt. An der Brecht-Schule in der Norderstraße brannte es unter dem Dach.

Rund 100 Feuerwehrleute waren am Abend im Einsatz, Menschen seien aber nicht in Gefahr, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr warnte am Abend vor starker Rauchentwicklung in den Stadtteilen St. Georg, Hammerbrook, Hohenfelde und Borgfelde. Anwohnende sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Höhenretter im Einsatz

Zum Einsatz kam auch ein Teleskopmastfahrzeug, mit dem Höhenretter an das Dach kamen. Die Dachhaut sollte entfernt werden, damit die Feuerwehrleute die Flammen im hölzernen Dachstuhl löschen konnten. Das Schulgebäude misst 20 mal 70 Meter. Ein Gewitter sorge für zusätzliche Schwierigkeiten bei dem Großeinsatz, sagte ein Sprecher . "Die Arbeiten werden noch längere Zeit dauern." Es könne nur von einer Seite gelöscht werden. Unter anderem müsse die Vertäfelung abgerissen werden, um den Brand zu stoppen.

Polizei sperrte Straßen ab

Die Polizei war am Abend mit vier Streifenwagen vor Ort. Mit rot-weißem Flatterband sperrten die Beamten und Beamtinnen die Norderstraße zwischen Nagelsweg und Hammerbrookstraße. Die Hammerbrookstraße war ab der Kreuzung zur Spaldingstraße gesperrt.

Bei der Schule handelt es sich um eine Privatschule mit Grundschule, Gymnasium, Stadtteilschule, Abendgymnasium und Handelsschule. Wie groß der Schaden ist und wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

