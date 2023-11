Großeinsatz der Polizei wegen linker Demo in Hamburger Innenstadt Stand: 04.11.2023 15:40 Uhr Rund 900 linke Demonstrierende ziehen derzeit durch die Hamburger Innenstadt und protestieren gegen ihrer Meinung nach herrschende staatliche Repressalien. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot vor Ort.

Unter dem Motto "United gegen Repression und für eine solidarische Gesellschaft" ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt. Ein Thema der Kundgebung ist, dass die staatlichen Organe immer autoritärer würden - zum Beispiel bei gewaltsamen Abschiebungen. Außerdem würden Proteste, unter anderem wie von der Klimabewegung, immer häufiger untersagt und kriminalisiert.

Die Demonstration wird sehr eng von der Polizei begleitet. An jeder Ecke der Strecke stehen weitere Einsatzkräfte und Wasserwerfer. So etwa auch am Eingang der Mönckebergstraße.

Polizei an mehreren Standorten im Einsatz

Weitere Polizeieinheiten sind rund um den Hauptbahnhof positioniert. Hier wurden im Vorfeld bereits zwei Demonstrationen mit Palästina-Bezug verboten. Dabei will die Hamburger Polizei sicher gehen, dass es nicht doch zu spontanen Versammlungen kommt wie auf dem Steindamm vergangene Woche.

Spiel des Hamburger SV am Abend

Am Abend kommt es im Volksparkstadion zum Fußball-Zweitliga-Duell zwischen dem HSV und dem 1. FC Magdeburg. Hier befürchtet die Polizei Randale rund um das Spiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2023 | 15:00 Uhr