Großeinsatz der Polizei an S-Bahnhöfen in Hamburg

Stand: 26.10.2021 18:09 Uhr

Ein Hinweis hat am Dienstag in Hamburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: Am S-Bahnhof Rübenkamp ist am Mittag ein Mann gesehen worden, der möglicherweise ein Gewehr auf dem Rücken trug.