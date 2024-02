Stand: 01.02.2024 17:11 Uhr Großeinsatz der Polizei: Mann in Langenhorn überwältigt

In Langenhorn hat es am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Hamburger Polizei gegeben. Hintergrund war laut Polizei eine Bedrohungslage. Offenbar hatte sich ein mit einem Messer bewaffneter Mann in einer Wohnung verschanzt. Spezialkräfte der Polizei überwältigten ihn. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

