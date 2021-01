Stand: 22.01.2021 08:09 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr wegen Brand in Gewerbegebäude

Ein Brand in einem Gewerbe- und Industriegebäude im Hamburger Stadtteil Marienthal hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Feuer am Donnerstagabend in einer Garage im Erdgeschoss ausgebrochen. Dort brannten ein Transporter und ein Auto einer Rohrreinigungsfirma, deren Büros in dem Gebäude sind. Etwa 50 Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Um kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr dann erneut zur Einsatzstelle aus, da es wieder brannte. Laut dem Feuerwehrsprecher hatte sich vermutlich ein Glutnest entzündet. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass die Brandursache und die Höhe des Schadens noch unbekannt seien.

VIDEO: Feuerwehr löscht Brand in Marienthal (1 Min)

