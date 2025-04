Stand: 11.04.2025 19:11 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr in Wilhelmsburger Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Wilhelmsburg kam es am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dort war offenbar bei Bauarbeiten am Nachmittag versehentlich die Stromversorgung gekappt worden. In der Einrichtung von pflegen & wohnen in der Hermann-Westphal-Straße gibt es vier Patienten, die beatmet werden müssen. Deshalb rückte auch das Technische Hilfswerk (THW) an, um die Stromversorgung schnell wieder herzustellen. Laut Feuerwehr gelang das auch, es mussten keine Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert werden. Kurz vor 18 Uhr war der Einsatz beendet.

