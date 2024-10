Stand: 30.10.2024 12:39 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr in Marienthal

Die Hamburger Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz in der Bovestraße in Marienthal ausgerückt. Kurz nach 11 Uhr hatten dort in einer Wohnung Möbel gebrannt. Das Feuer breitete sich schnell aus, konnte aber nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Ein Mann rettete sich vor den Flammen und sprang offenbar aus dem Fenster. Ob er sich dabei verletzte, ist unklar. Auch die Braundursache ist unklar. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

