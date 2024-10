Stand: 01.10.2024 19:32 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr in Hamburg-Bramfeld

Die Hamburger Feuerwehr war am Dienstagnachmittag in Bramfeld im Großeinsatz. Eine Dachgeschosswohnung in der Straße Heidstücken stand komplett in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Einsatzkräften an und konnte den Brand nach circa zwei Stunden löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.10.2024 | 19:30 Uhr