Stand: 14.08.2022 11:03 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr an den Landungsbrücken

Am Sonnabend gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr an den Landungsbrücken Am Abend wurde ein Mann gesehen, der in der Nähe der "Rickmer Rickmers" schwamm. Fünf Boote der Feuerwehr, ein kompletter Löschzug, ein Tauchteam und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Der Mann beteuerte, nicht gerettet werden zu wollen. Am Ende wurde ihm doch aus dem Wasser geholfen - die Polizei brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 14.08.2022 11:00

