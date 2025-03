Großeinsatz an der Außenalster: Feuer in Mehrfamilienhaus

Stand: 06.03.2025 17:01 Uhr

In der Nähe der Hamburger Außenalster ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Badestraße in Rotherbaum gerufen.