Stand: 21.04.2020 09:57 Uhr - NDR 90,3

Großeinsatz: Defekte Gasleitung in Hamburg-Farmsen

Bei Baggerarbeiten im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ist heute eine Gasleitung beschädigt worden. Es trat Gas aus und die Anwohnerinnen und Anwohner der Straßen Neusurenland, Berner Heerweg und August-Kroogmann sollten Fenster und Türen geschlossen halten, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehr und Mitarbeiter von Gasnetz Hamburg sind vor Ort und dichten die Leitung ab.

Feuerwehrsprecher: "Weit unterhalb einer Explosionsgrenze" NDR 90,3 - 21.04.2020 10:00 Uhr Autor/in: Werner Pfei In Farmsen-Berne ist eine Gasleitung ist bei Baggerarbeiten beschädigt worden. Werner Pfeiffer spricht mit Dennis Dieckmann von der Hamburger Feuerwehr über den Einsatz.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wohnhäuser evakuiert

Ein Bauarbeiter kam in Kontakt mit dem Gas und ist mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Bereich sind vier Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Laut Feuerwehr zieht jetzt eine Gefahrstoffwolke Richtung Westen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.04.2020 | 10:00 Uhr