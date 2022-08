Stand: 30.08.2022 15:00 Uhr Große Verkehrskontrolle der Polizei

Die Hamburger Polizei hat am Montag im großen Stil den Verkehr in der Stadt kontrolliert. Dabei waren etwa 2.800 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs. 80 Mal wurden Auto- und Radfahrende mit einem Handy in der Hand erwischt. Und 16 Menschen müssen nun Bußgelder zahlen, weil sie bei Rot gefahren sind. | Sendedatum NDR 90,3: 30.08.2022 15:00