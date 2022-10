Stand: 09.10.2022 15:00 Uhr Große Übung für Feuerwehr und Polizei in Bergedorf

Wie gut sind Hamburger Polizei und Feuerwehr auf einen Amok-Alarm vorbereitet. Das haben Rettungskräfte am Sonnabend bei einer Großübung in Bergedorf getestet. Mehr als 100 Einsatzkräfte nahmen daran teil. 40 Darstellerinnen und Darsteller spielten Verletze nach einem Amok-Alarm und Schüssen an einer Hochschule. Für eine Analyse wurde die Übung mit einer Drohne gefilmt. Die Polizei will die Aufnahmen auswerten und dann ein Fazit ziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.10.2022 | 15:00 Uhr