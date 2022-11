Große Schlickprobleme auch nach der Elbvertiefung

Stand: 24.01.2022 17:22 Uhr

Die Schlickprobleme in der Elbe bei Hamburg sind offenbar wesentlich größer als bisher bekannt. Aktuell ist die Fahrrinne bei Weitem nicht mehr so tief wie nach Abschluss der Elbvertiefung. Und das bleibt wohl auch länger so, berichtet "Die Zeit".