Stand: 24.09.2019 17:08 Uhr

Große Alsterkreuzung wird jahrelang umgebaut

Am Ostufer der Alster müssen sich Auto- und Radfahrer für die kommenden fünf Jahre auf eine Großbaustelle einstellen. Der Straßenzug Schwanenwik und die angrenzenden Kreuzungen werden ab November für 30 Millionen Euro umgebaut.

Brücken zur Hohenfelder Bucht marode

Es geht um den Bereich der sogenannten Hohenfelder Bucht: An dem kleinen Becken am Rand der Alster treffen die vielbefahrenen Verkehrswege Sechslingspforte, Barca- und die Buchtstraße sowie die Schwanenwik zusammen. Die beiden Brücken über den Zufluss zur Hohenfelder Bucht stammen aus den 50er-Jahren und müssten eigentlich schon seit Jahren ersetzt werden. "Die sind im Eimer, die sind abgängig, sie sind verrostet", sagte Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof am Mittwoch.

Eigene Brücke für Fußgänger und Radfahrer

Zwei neue Brücken für Autos und Lastwagen sollen an nahezu der gleichen Stelle errichtet werden. Außerdem soll eine zusätzliche, acht Meter breite Brücke direkt an der Alster für Fußgänger und Radfahrer gebaut werden - eine Art Balkon zur Alster hin. Bislang stehen dort für die Veloroute nicht einmal zwei Meter zur Verfügung.

Großer Umbau an der Hohenfelder Bucht NDR 90,3 - 24.09.2019 17:00 Uhr Der Verkehrsknoten am östlichen Alsterufer wird bald zur Baustelle. Der Straßenzug Schwanenwik und die angrenzenden Kreuzungen werden für 30 Millionen Euro umgebaut. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fast alle Autospuren sollen frei bleiben

Während der Bauzeit bis 2025 sollen fast alle Spuren für Autos erhalten bleiben, sagte Rieckhof. Für den Umbau an der Hohenfelder Bucht werden knapp 90 Bäume gefällt - nicht alle werden an Ort und Stelle ersetzt, um den Blick auf die Alster nicht zu verstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.09.2019 | 17:00 Uhr