Stand: 06.07.2022 06:35 Uhr Großbrand in der Stadtteilschule Finkenwerder

Großbrand in der Stadtteilschule Finkenwerder: Dort hat es am frühen Mittwochmorgen offenbar eine Explosion im Keller gegeben. Kurz darauf stand das Verwaltungsgebäude der Schule komplett in Flammen. Teile des Gebäudes sind offenbar eingestürzt, verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR 90,3: 06.07.2022 06:30