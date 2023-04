Großbrand in Hamburg: Feuerwehr warnt vor Rauchwolke Stand: 09.04.2023 08:04 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Großbrand in der Billstraße in Rothenburgsort ausgerückt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand um 4.30 Uhr auf einem Autohof aus, der inzwischen komplett in Flammen steht. Über der Brandstätte steht ein Rauchpilz, eine Rauchwolke zieht Richtung Innenstadt. Nach ersten Ermittlungen tritt vor Ort Schwefelwasserstoff aus. Es kommt immer wieder zu Detonationen. Feuerwehrleute können nur mit Atemschutzmasken das Gelände betreten.

Amtliche Warnmeldung veröffentlicht

In einer amtlichen Warnmeldung wies die Feuerwehr auf die starke Rauchentwicklung hin. Anwohnerinnen und Anwohner in Rothenburgsort und Umgebung sollen Fenster und Türen geschlossen halten, da sie "durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft" beeinträchtigt werden könnten.

S-Bahn-Strecke wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Die S-Bahn Hamburg sperrte die Strecke zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet wegen des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen. Ein Ersatzverkehr ist den Angaben zufolge eingerichtet.

